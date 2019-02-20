Страдающая по ночам Кожевникова призналась в зависимости

Актриса рассказала, что больше не может контролировать свой аппетит по ночам. Пост-признание Мария Кожевникова разместила в своем микроблоге в Instagram.

Звезда не понимает, почему подписчики продолжают хвалить ее фигуру даже несмотря на то, что она набрала лишние килограммы. Актриса призналась, что по ночам испытывает сильный голод и не отходит от холодильника. Привести себя в форму ей не позволяет напряженный график.

"Вот вы меня хвалите, а я, между прочим, поправилась на 4 килограмма! Ничего не могу поделать, ночью на меня нападает, прямо атакует жор. И вот пока не поем, не засну. Еще и время на спортзал никак не могу найти. Да и лень матушка меня взяла в оборот!", — поделилась Мария Кожевникова.

В конце своего сообщения актриса пообещала своим поклонникам начать новую жизнь и предложила им худеть вместе с ней. "В общем во всем вам призналась и обещаю сегодня начать новую жизнь! давайте вместе, так веселее?! Пора к весне готовиться. Задача -6, сверхзадача -8, подробности в Stories", — заключила звезда.

Пользователи поддержали Марию Кожевникову и назвали ее примером для подражания: