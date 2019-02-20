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Страдающая по ночам Кожевникова призналась в зависимости 

Дни.ру + ещё 1 1 час назад
Фото: ТАСС
Актриса рассказала, что больше не может контролировать свой аппетит по ночам. Пост-признание Мария Кожевникова разместила в своем микроблоге в Instagram.
Звезда не понимает, почему подписчики продолжают хвалить ее фигуру даже несмотря на то, что она набрала лишние килограммы. Актриса призналась, что по ночам испытывает сильный голод и не отходит от холодильника. Привести себя в форму ей не позволяет напряженный график.
"Вот вы меня хвалите, а я, между прочим, поправилась на 4 килограмма! Ничего не могу поделать, ночью на меня нападает, прямо атакует жор. И вот пока не поем, не засну. Еще и время на спортзал никак не могу найти. Да и лень матушка меня взяла в оборот!", — поделилась Мария Кожевникова.
В конце своего сообщения актриса пообещала своим поклонникам начать новую жизнь и предложила им худеть вместе с ней. "В общем во всем вам призналась и обещаю сегодня начать новую жизнь! давайте вместе, так веселее?! Пора к весне готовиться. Задача -6, сверхзадача -8, подробности в Stories", — заключила звезда.
Пользователи поддержали Марию Кожевникову и назвали ее примером для подражания:
"Машенька, вы нас здорово мотивируете и заставляете задуматься", "Мария, 4 килограмма — это не так страшно, как 20", "Я с вами. Рассказывайте, как будете худеть". Многие комментаторы отметили, что и с таким весом она выглядит превосходно. "Зачем тебе худеть? Ты прекрасна!", "Красавица", "А мне нравятся ваши щечки", — отмечали они.
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Шоу-бизнес , Мария Кожевникова
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