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У сына Дмитрия Соколова из «Уральских пельменей» возникли проблемы с моторикой и координацией 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Instagram
Один из лидеров шоу «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов на своей страничке в социальной сети Instagram рассказал, что у его трехлетнего сына Ивана возникли проблемы с моторикой (особенно, когда кушает) и координацией. По словам юмориста, ребенок пересчитал все углы дома и неровности на улице.
Актер из команды «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов рассказал об эвакуации из гостиницы «Космос»Артист заявил в интервью телеканалу «РЕН ТВ», что сообщение о необходимости покинуть зал люди восприняли спокойно и начали выходить наружу
Соколов который, кстати, является многодетным папой, был вынужден обратиться за помощью к врачам. Как он заметил, результаты превзошли все ожидания. Ему очень понравился врач-невролог, который доступно разъяснил все тонкости болезни и даже сказал, с какого момента у ребенка начались проблемы и по какой причине. Сыну Ивану в итоге назначили курс массажа и лечебной физкультуры. Сейчас он находится на обследовании.
«Здоровья Ванечке!» «Здоровья малышу!» «Здоровья вам. И как хорошо, что есть такие специалисты», — заметили в комментариях пользователи.
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Шоу-бизнес , Дмитрий Соколов , РЕН ТВ
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