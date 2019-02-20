У сына Дмитрия Соколова из «Уральских пельменей» возникли проблемы с моторикой и координацией

Один из лидеров шоу «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов на своей страничке в социальной сети Instagram рассказал, что у его трехлетнего сына Ивана возникли проблемы с моторикой (особенно, когда кушает) и координацией. По словам юмориста, ребенок пересчитал все углы дома и неровности на улице.

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Соколов который, кстати, является многодетным папой, был вынужден обратиться за помощью к врачам. Как он заметил, результаты превзошли все ожидания. Ему очень понравился врач-невролог, который доступно разъяснил все тонкости болезни и даже сказал, с какого момента у ребенка начались проблемы и по какой причине. Сыну Ивану в итоге назначили курс массажа и лечебной физкультуры. Сейчас он находится на обследовании.