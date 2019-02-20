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Раскрывшая рот Пугачева сразила наповал огорошенную Муравьеву 

Дни.ру 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Который день Сеть обсуждает появление Аллы Пугачевой на праздновании 70-летия Ирины Муравьевой в Доме Пашкова. Стало известно, что сказала Примадонна юбилярше и что именно привело ее на праздник
"Ирина Муравьева сыграла одну из главных ролей в моей жизни", — заверила Алла Пугачева многочисленных гостей. "Очень давно, когда вы работали в детском театре, по телевизору шла какая-то постановка с вашим участием. А мы только-только тогда купили цветной телевизор. Я не знала имени актрисы в розовой кофточке, но рот как открылся в начале, так и закрылся только в конце. Потому что следить за вами — одно удовольствие. Юная, щечки, рыжие волосы — такой напор шел на зрителя!" — обратилась артистка к виновнице торжества.
"С тех пор я стал следить за ваши, продолжила Примадонна. — И даже своровала немножко образок-то уверенно-хабальский, смелый, прямой. Хотя я не такая в жизни — я десять лет назад вышла из этого образа, а у меня концерт 17 апреля и никак не мог дверь найти, чтобы вернуться в него. Поэтому я с таким удовольствием пришла сегодня, чтобы вспомнить себя, поглядеть на вас, обнять вас, поцеловать, накопить энергию".
В знак любви и признания Алла Пугачева сняла с себя дорогое кольцо и надела на палец огорошенной Ирине Муравьевой. Актриса была сражена наповал таким подарком и не сразу нашлась, что ответить. Алла Борисовна, конечно, пригласила Ирину Вадимовну на свой юбилейный, который 17 апреля состоится в Кремлевском дворце". И пообещала, что это выступление будет "очень танцевальным". Ну а как иначе на восьмом десятке лет?!
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Комментарии1
Шоу-бизнес , Ирина Муравьева , Алла Пугачева
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