Светская львица Ксения Собчак живет в шикарном особняке на Рублевке. Рядом с ней соседствует ее мать Людмила Нарусова. Женщина помогает звезде в воспитании двухлетнего сына Платона. Сама Ксения достаточно редко бывает дома из-за постоянных съемок и вечеринок.
Между тем стало известно, что сейчас Собчак строит новый дом в Подмосковье. Коттедж, где в будущем собирается жить светская львица, будет сделан из полностью экологичного дерева — финской сосны. Этот материал прекрасно сохраняет тепло. Компания, которая занимается строительством дома, очень известная. Здесь заметили, что идет архитектурное проектирование особняка. Выбирается этажность, точная планировка. В доме будут терраса, бассейн, несколько спален, просторная гостиная, возможно, баня или финская сауна. Стоимость в районе 15 миллионов рублей.
Отметим, что доходы Ксении Собчак только за прошлый год составили, по предварительным данным, около ста миллионов рублей. Так что ей вполне по силам построить для себя и своих любимых еще один дом, сообщает «СтарХит».
В последнее время вокруг светской дамы ходит очень много сплетен. Многие считают, что у нее роман с режиссером Константином Богомоловым. Некоторые думают, что Собчак уже давно не живет со своим мужем. Сама светская львица уходит от прямых ответов на вопрос, что творится в ее семье. Она продолжает сохранять интригу.