Пенсия Пугачевой выросла втрое

Издание опросило ряд знаменитостей относительно размера их пенсии. Самая маленькая (6 тысяч рублей) оказалась у Лолиты Милявской . Певица объяснила это «категоричным» неприятием различных званий и неспособностью доказать половину своего 35-летнего трудового стажа.

«Половина жизни прошла на Украине. Как вы понимаете, там мой стаж подтверждать не собираются», — объяснила она.

Телеведущая Роза Сябитова получает пенсию в размере 14 тысяч. По ее словам, «на что-нибудь пригодится».

Пенсия поэта-песенника Ильи Резника составляет 44 тысячи, а актрисы Ларисы Лужиной — 60 тысяч. Подобный размер их пенсий объясняется надбавками за звание Народного артиста.

О пенсии Аллы Пугачевой ранее высказался Максим Галкин

«Аллу нет столько напугала сама пенсионная реформа, как размер ее пенсии. Ее пенсия составляет две тысячи рублей — это мы лет десять назад проверяли», — заявил Максим в интервью рэперу Басте.

По данным КП, до недавнего времени пенсия Пугачевой составляла 17 тысяч рублей. Сейчас с учетом надбавки в 30 тысяч рублей к пенсиям Народных и Заслуженных артистов певица получает почти в три раза больше.

Многих комментаторов на сайте издания возмутил размер «звездных» пенсий. По словам одних, он слишком мал на фоне того, что знаменитости «отчисляли в Пенсионный фонд процент от своих высоких заработков». По словам других, он слишком велик, особенно если учесть, что большинство звезд продолжают работать и после выхода на пенсию.