"Комсомольская правда" сообщила, что пенсия певицы Аллы Пугачевой составляет 47 тысяч рублей.
Издание опросило ряд знаменитостей относительно размера их пенсии. Самая маленькая (6 тысяч рублей) оказалась у Лолиты Милявской. Певица объяснила это «категоричным» неприятием различных званий и неспособностью доказать половину своего 35-летнего трудового стажа.
«Половина жизни прошла на Украине. Как вы понимаете, там мой стаж подтверждать не собираются», — объяснила она.
Телеведущая Роза Сябитова получает пенсию в размере 14 тысяч. По ее словам, «на что-нибудь пригодится».
Менеджер певицы Софии Ротару рассказал «КП», что ежемесячно она получает от Пенсионного фонда Украины эквивалент примерно 16 тысяч рублей. Актер Михаил Боярский получает от ПФР 20 тысяч.
Пенсия поэта-песенника Ильи Резника составляет 44 тысячи, а актрисы Ларисы Лужиной — 60 тысяч. Подобный размер их пенсий объясняется надбавками за звание Народного артиста.
О пенсии Аллы Пугачевой ранее высказался Максим Галкин.
«Аллу нет столько напугала сама пенсионная реформа, как размер ее пенсии. Ее пенсия составляет две тысячи рублей — это мы лет десять назад проверяли», — заявил Максим в интервью рэперу Басте.
По данным КП, до недавнего времени пенсия Пугачевой составляла 17 тысяч рублей. Сейчас с учетом надбавки в 30 тысяч рублей к пенсиям Народных и Заслуженных артистов певица получает почти в три раза больше.
Многих комментаторов на сайте издания возмутил размер «звездных» пенсий. По словам одних, он слишком мал на фоне того, что знаменитости «отчисляли в Пенсионный фонд процент от своих высоких заработков». По словам других, он слишком велик, особенно если учесть, что большинство звезд продолжают работать и после выхода на пенсию.