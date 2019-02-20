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«10 миллионов долларов»: Разин рассказал о бешеных деньгах Шатунова 

Дни.ру + ещё 1 3 часа назад
Фото: ТАСС
Продюсер Андрей Разин поведал, как экс-солист "Ласкового мая" превратился из бедного сироты в богатого и знаменитого кумира. Стало известно и то, приблизительно сколько музыкант зарабатывает в настоящее время.
В свое время "Ласковый май" давал в год 2,5 тысячи концертов. По словам Разина, денег было столько, что их приходилось хранить в огромных сумках.
Только юный Юра Шатунов в руки денег никогда не получал. Все гонорары Разин перечислял на личный сберегательный счет артиста. И однажды солист взбунтовался и потребовал, чтоб ему заплатили все деньги, сообщает Пятый канал.
"Ему заплатили. Дали сумку или две. Сказали: "Вот твои деньги, но только сам будешь их возить!" Приехали в следующий город, еще дали две сумки, потом еще дали две сумки. И он заплакал и сказал: "Забирайте, мне ничего не надо", — вспомнил продюсер Алексей Мускатин.
После того, как Шатунов покинул коллектив, он захотел получить все свои деньги за работу в группе. Продюсер выплатил Юрию 10 миллионов долларов. Андрей Разин даже разрешил Шатунову бесплатно исполнять песни из репертуара "Ласкового мая".
Сейчас у Шатунова дела тоже идут прекрасно. Он снимает клипы поистине с голливудским размахом. Так, съемки видео на песню "Лето цвета неба" обошлись звезде 80-х в 400 тысяч долларов.
Причем, Юрий Шатунов поет как старые хиты, так и новые песни. Гонорары у артиста довольно высокие.
"Цифра 30 тысяч евро за концерт, за заказное мероприятие — это очень серьезный гонорар, уровня хороших, востребованных артистов", — рассказал музыкальный критик Алексей Остудин.
Правда, больше 40 концертов в год Шатунов не дает. Ведь заработанное во времена "Ласкового мая" состояние ему и так позволяет ни в чем себе не отказывать. Никаким бизнесом ни он, ни его супруга Светлана не занимаются — хватает творчества.
Сейчас артист вместе с женой живет в Мюнхене. У Шатунова двое детей — сын Дэннис и дочь Эстелла.
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Шоу-бизнес , Алексей Остудин , Юрий Шатунов , Андрей Разин , Алексей Мускатин
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