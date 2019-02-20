Макаревич рассказал об идиотизме 80% землян

По словам музыканта, на заседании совета он попросил всего об одном запрете: на крики в телепрограммах.

«Запретим орать одновременно нескольким выступающим. Потому что это просто калечит психику людей», — заявил Макаревич.

После рассуждений о телевидении музыкант добавил, что 80 процентов населения планеты — «идиоты». По его мнению, это необходимо «принять, как данность».

«Да, себя я зачислил в эти оставшиеся двадцать [процентов — прим.ред.]», — подчеркнул Макаревич.

«Я был солидарен почти со всеми. Например, нужны ли худсоветы? Конечно, нет. Насчет квот в кино — надо думать», — пояснил он.

Макаревич рассматривает участие в совете как возможность повлиять на происходящее в Госдуме. Он отметил, что к членам совета относятся серьезно, поэтому он, используя свой ресурс, попробует поменять что-то в лучшую сторону.

В марте музыкант Андрей Макаревич написал на своей странице в Facebook, что с россиянами «происходит что-то ужасное». Он отметил, что не был в США всего три года, но новая поездка показала ему различия между американцами и россиянами: первые «спокойнее, веселее и добрее нас». По его словам, это не американцы стали лучше, а «с нами происходит что-то ужасное».

Музыкант предположил, что в России «открыли какой-то двадцать пятый кадр, который реально превращает людей в злобных дебилов».