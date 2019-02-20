Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Макаревич призвал принять идиотизм большинства населения как данность 

Lenta.ru
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич в интервью «Ленте.ру», опубликованном в среду, 20 февраля, рассказал о работе в составе общественного совета при комитете Госдумы России по культуре. Музыкант признался, что первое заседание вселило в него надежду на изменения в стране.
Артист подчеркнул, что выступает против практики что-либо запрещать, кроме единственного запрета — «орать по телевизору». «Запретим орать одновременно нескольким выступающим. Потому что это просто калечит психику людей. Прости меня, но вообще 80 процентов населения Земли — идиоты. Надо это принять как данность», — призвал Макаревич.
Музыкант добавил, что «себя зачислил в оставшиеся двадцать процентов» населения.
Андрей Макаревич вошел в новый состав экспертного совета при комитете Госдумы по культуре в начале 2019 года. Первое заседание состоялось в конце января. Сам комитет возглавляет Елена Ямпольская.
Последние новости
В Петербурге госпитализировали 11 школьников после пробы на туберкулез Умер Карл Лагерфельд Раскрыт размер «гитлеровских» пенсий
Шоу-бизнес , АНДРЕЙ МАКАРЕВИЧ , Lenta.ru
Читайте также
Видео
Удар по Лондону: Россия направила Британии ноту
В мире Европа
Новое «преступление» РФ и другие события дня
В мире
Фрагменты взрывчатки найдены в Донецке
Происшествия
Умер Борис Яшин
Общество
Малышева высказалась о штрафе за нарушения в клинике
Шоу-бизнес
Порошенко избавился от конкурента
Украина В мире
Опубликовано видео с места взрыва в Донецке
Происшествия
МИД отреагировал на разрыв США диалогов с Россией
Политика
В Черное море вошли корабли НАТО
Оружие Армия
В США взбунтовались против Трампа
США Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение