Алла Пугачева подарила Ирине Муравьевой на юбилей свой перстень

Как известно, Ирина Вадимовна Муравьёва не очень любит шумные мероприятия. Но ее собственный юбилей стал исключением. В самом сердце Москвы актриса собрала практически весь столичный бомонд, который всю ночь напролёт чествовал именинницу. Естественно, не обошлось на таком празднике и без огромного количества тостов, подарков и искренних тёплых слов. Но особенно многим запомнилось поздравление Аллы Пугачевой. Как рассказывают гости, Примадонна говорила простые вещи, а вокруг стояла абсолютная тишина. Все завороженно слушали эту невероятную и мудрую женщину, обладающую просто "нечеловеческим магнетизмом". А виновница торжества даже расплакалась от столь искреннего и проникновенного поздравления.

Но еще больше юбиляршу и других гостей вечера удивил поистине трогательный поступок Аллы Борисовны. Так, после того, как был произнесен тост, певица подошла к Ирине Вадимовне, сняла с руки дорогое кольцо и торжественно вручила его имениннице. Как многие отмечают, подарок пришелся Муравьевой по душе. А чуть позже, супруг Примадонны, Максим Галкин пошутил на эту тему — мол раньше жена никогда ценные вещи из дома не выносила.

Напомним, что семидесятилетний юбилей в скором времени готовится отметить и сама Алла Борисовна Пугачева. И в качестве подарка для всех своих поклонников исполнительница готовит грандиозный концерт, который состоится в апреле. Уже сейчас на сайте и в кассах не найти ни единого билета на это мероприятие. Зато перекупщики готовы продать возможность посетить выступление Аллы Борисовны каждому желающему за недемократичные 250 тысяч рублей.