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Ким Кардашьян заподозрили в сомнительном заработке 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Instagram
Администраторы Instagram-аккаунта Diet Prada, в котором публикуются курьезы из мира моды, заподозрили участницу реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян в незаконном заработке. Разоблачающее видео появилось в соцсети во вторник, 19 февраля.
Diet Prada обратили внимание на то, что через день после появления телезвезды на премии Hollywood Beauty Awards в платье дизайнера Тьерри Мюглера копия наряда появилась в ассортименте американского бренда Fashion Nova. Diet Prada предполагают, что за несколько дней до своего выхода Кардашьян продала фотографии платья дизайнерам Fashion Nova, чтобы те успели выпустить его дешевую версию на следующий день после мероприятия.
На появившихся в Instagram роликах видны еще не выпущенные на тот момент рекламные фотографии Fashion Nova с моделью в платье как у Кардашьян. Дата фотосессии — 14 февраля, то есть на три дня раньше, чем состоялась премия Hollywood Beauty Awards. Кроме того, съемка была подписана Kim dress («Платье Ким»), однако затем бренд продавал его под названием Winning Beauty Cut Out Gown.
17 февраля на премии Hollywood Beauty Awards Ким Кардашьян-Уэст изумила фанатов откровенностью своего наряда, а именно — элементами верхней части платья, которые едва прикрывали грудь.
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Шоу-бизнес , КИМ КАРДАШЬЯН
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