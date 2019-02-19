Бывшая подруга обвинила Алену Водонаеву во лжи

Экс-супруга рэпера Гуфа , и ныне известная бьюти блогер Айза Анохина когда-то была очень дружна с одной из самых ярких участниц "Дома 2" Аленой Водонаевой. Правда дружба эта длилась недолго. Однажды Анохина узнала, что Водонаева распускает про нее слухи, и отношениям пришел конец. С тех пор девушки лишь обменивались едкими комментариями на просторах Интернета. Однако, после интервью, которое дала Алена в прошедшие выходные, конфликт вспыхнул с новой силой, и теперь Айза утверждает, что готова отомстить бывшей подруге за все обиды.

Изначально Анохина не говорила, что конкретно послужило причиной их ссоры с Алёной Водонаевой. Девушка лишь намекнула, что эта дружба никогда не была крепкой, а сплетни и слухи и вовсе заставили их отвернуться друг от друга. Казалось бы, ничего особенного, но вскоре у Водонаевой точно такая же ситуация получилась и с Ксенией Бородиной . Тогда телеведущая "Дома-2" очень сильно разозлилась на бывшую подопечную, ведь та рассказала журналистам о проблемах в семье Ксении и Курбана.

Однако, в интервью, которое так разозлило Анохину, Алёна утверждала, что всё было совершенно не так. По её словам, это Айза намеренно выдернула ее слова из контекста, когда они обсуждали семью Бородиной, и отправила всё это Ксении, с целью испортить отношения давних подруг.

Именно это высказывание больше всего и возмутило бывшую жену Гуфа. Она незамедлительно написала пост в Instagram, где сообщила, что считает Алену лживой завистливой сплетницей. По ее мнению, бывшей звезде "Дома-2" всегда не хватало таланта и ума. А единственное, на что она способна — это распускать слухи и придумывать небылицы про других людей.

"Я обещала твоей семье не трогать тебя, но после этой лжи меня просто трясёт", — обратилась Анохина к бывшей подруге.

И надо сказать, что несмотря на всю резкость высказывания, поддержали Айзу очень многие подписчики, в том числе и Ксения Бородина, которая также отметила, что Водонаева очень злой человек.