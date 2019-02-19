Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Мочусь на бомжей»: Билан напал на Рудковскую и Собчак 

Дни.ру 25 минут назад
Фото: РИА Новости
Дима Билан написал гадости Яне Рудковский и Ксении Собчак. Поклонники гадают, что именно сподвигло звезду на такой шаг.
Яна Рудковская опубликовала в личном Instagram нежное фото с венчания. На снимке она и ее супруг фигурист Евгений Плющенко проникновенно смотрят друг другу в глаза.
Среди фолловеров, которые комментировали пост, появился певец Дина Билан.
"Я как-то сосал молоко из груди только что ощенившейся собаки! Вот это круто, а не то, что ты пишешь!" — напал он на Рудковскую.
Пока фанаты пытались понять какая муха укусила вокалиста, тот отправился на страницу телеведущей Ксении Собчак. Тут артист также проявил креативность.
"Я хотя бы мочусь на бомжей на спор, а не ради тупого удовольствия", — заявил теледиве Билан.
Среди поклонников исполнителя начался спор. Кто-то предположил, что Дима сошел с ума, другие утверждали, что аккаунт звезды взломан. Меж тем, ближе всего к истине оказались те, кто написал, что Билан, скорее всего, принял участие в шоу Comment Out, которое выходит на YouTube-канале "Чикен Карри".
По правилам игры на столе перед знаменитостями кладут три стопки карточек: "звезда", "комментарий", "наказание". Участник вытягивает звезду, которой должен написать случайный идиотский комментарий под последним постом в Instagram. Если герой соглашается опубликовать свой комментарий, он получает балл. Если нет — выполняет какое-нибудь задание, которое часто бывает отвратительным, например, попробовать сырые коровьи мозги или выпить прокисшего молока.
Дни.ру: последние новости
"Белый осадок": результат экспертизы крови Децла поверг в шок Желающие плюнуть в лицо Шепелеву звезды встали в очередь "Сердце разрывается": жуткая трагедия загнала в угол красавицу Водянову
Комментарии
Шоу-бизнес , Дима Билан , Яна Рудковская , КСЕНИЯ СОБЧАК , Евгений Плющенко
Читайте также
Видео
Удар по Лондону: Россия направила Британии ноту
В мире Европа
Новое «преступление» РФ, версия чудесного спасения Бодрова и другие события дня
В мире
Фрагменты взрывчатки найдены в Донецке
Происшествия
Малышева высказалась о штрафе за нарушения в клинике
Шоу-бизнес
Порошенко избавился от конкурента
Украина В мире
Опубликовано видео с места взрыва в Донецке
Происшествия
МИД отреагировал на разрыв США диалогов с Россией
Политика
В Черное море вошли корабли НАТО
Оружие Армия
В США взбунтовались против Трампа
США Статьи
Башаров обратился к супруге с требованием
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение