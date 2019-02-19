Желающие плюнуть в лицо Шепелеву звезды встали в очередь

Оперная дива Мария Максакова готовит заявление в суд, а певица Маша Распутина требует в качестве компенсации кругленькую сумму. Звезды в бешенстве после участия в программе телеведущего Дмитрия Шепелева

Шоу "На самом деле" Первого канала бьет все рекорды по рейтингам. Зрители довольны работой телевизионщиков, они с удовольствием наблюдают за скандалами вокруг знаменитостей.

Меж тем, звезды, побывавшие в студии программы, остаются удовлетворены не всегда. Более того, после участия в программе они кричат, что их обманули. Знаменитости выстраиваются в очередь, чтобы плюнуть в лицо телеведущему Дмитрию Шепелеву.

Недавно войной на телевизионщиков пошла Мария Максакова. Оперная дива собирается судиться с руководством шоу "На самом деле". Звезда обвиняет их во вторжении в частную жизнь и клевете.

Также обвинила Шепелева в подлом обмане и Маша Распутина. Вокалистка согласилась прийти на интервью с условием, что все вопросы будут заранее оговорены. Однако во время записи Дмитрий увел разговор в сторону и принялся расспрашивать ее на деликатные темы.

Певица не стала терпеть унижение, она устроила скандал, а после сбежала со съемочной площадки. Вскоре Распутина заявила, что планирует получить от Первого канала компенсацию морального вреда в размере 50 миллионов рублей.