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Желающие плюнуть в лицо Шепелеву звезды встали в очередь 

Дни.ру 1 час назад
Фото: РИА Новости
Оперная дива Мария Максакова готовит заявление в суд, а певица Маша Распутина требует в качестве компенсации кругленькую сумму. Звезды в бешенстве после участия в программе телеведущего Дмитрия Шепелева.
Шоу "На самом деле" Первого канала бьет все рекорды по рейтингам. Зрители довольны работой телевизионщиков, они с удовольствием наблюдают за скандалами вокруг знаменитостей.
Меж тем, звезды, побывавшие в студии программы, остаются удовлетворены не всегда. Более того, после участия в программе они кричат, что их обманули. Знаменитости выстраиваются в очередь, чтобы плюнуть в лицо телеведущему Дмитрию Шепелеву.
Недавно войной на телевизионщиков пошла Мария Максакова. Оперная дива собирается судиться с руководством шоу "На самом деле". Звезда обвиняет их во вторжении в частную жизнь и клевете.
Также обвинила Шепелева в подлом обмане и Маша Распутина. Вокалистка согласилась прийти на интервью с условием, что все вопросы будут заранее оговорены. Однако во время записи Дмитрий увел разговор в сторону и принялся расспрашивать ее на деликатные темы.
Певица не стала терпеть унижение, она устроила скандал, а после сбежала со съемочной площадки. Вскоре Распутина заявила, что планирует получить от Первого канала компенсацию морального вреда в размере 50 миллионов рублей.
Мать Даны Борисовой также осталась недовольна сотрудничеством с Дмитрием Шепелевым. Женщина заявила, что ее подставили: обманом заманили на съемки, потом в эфире выставили в не лучшем свете, а также спровоцировали Дану, воспользовавшись ее нестабильным состоянием. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.
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Шоу-бизнес , МАРИЯ МАКСАКОВА-ИГЕНБЕРГС , Дмитрий Шепелев , Дана Борисова
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