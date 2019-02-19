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Названа причина смерти Лагерфельда 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Getty Images
Немецкий кутюрье Карл Лагерфельд скончался от рака поджелудочной железы, пишет Mirror.
Как сообщил источник, близкий к модельеру, Лагерфельд очень гордился своим здоровьем, и болезнь стала для него настоящим шоком.
По словам другого источника, болезнь прогрессировала на протяжении нескольких недель. Из-за плохого самочувствия кутюрье не смог присутствовать на показе Chanel на неделе моды в Париже, которая прошла в январе.
Глава модных домов Chanel, Fendi и Karl Lagerfeld немецкий кутюрье Карл Лагерфельд скончался 19 февраля в Париже в возрасте 85 лет.
Шоу-бизнес , Карл Лагерфельд , Chanel
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