Названа причина смерти Лагерфельда

Немецкий кутюрье Карл Лагерфельд скончался от рака поджелудочной железы, пишет Mirror.

Как сообщил источник, близкий к модельеру, Лагерфельд очень гордился своим здоровьем, и болезнь стала для него настоящим шоком.

По словам другого источника, болезнь прогрессировала на протяжении нескольких недель. Из-за плохого самочувствия кутюрье не смог присутствовать на показе Chanel на неделе моды в Париже, которая прошла в январе.

Глава модных домов Chanel, Fendi и Karl Lagerfeld немецкий кутюрье Карл Лагерфельд скончался 19 февраля в Париже в возрасте 85 лет.