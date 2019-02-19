Суд отказался отменить приговор бывшей жене Джигарханяна

Останкинский суд Москвы признал законным приговор Виталине Цымбалюк-Романовской, экс-супруге актера Армена Джигарханяна , приговоренной к 200 часам обязательных работ за нарушение неприкосновенности частной жизни артиста, передает ТАСС

В ноябре прошлого года суд приговорил Цымбалюк-Романовскую к 200 часам обязательных работ. Кроме того, ей назначен штраф в размере 200 тысяч рублей. Позднее она обжаловала приговор.

"Приговор в отношении Цымбалюк-Романовской оставить без изменений", — огласила вердикт судья.

Как отмечается, приговор вступил в силу.

Ранее бывшая жена Джигарханяна заявила о готовности мести улицы.