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Суд отказался отменить приговор бывшей жене Джигарханяна 

Газета.Ru + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Останкинский суд Москвы признал законным приговор Виталине Цымбалюк-Романовской, экс-супруге актера Армена Джигарханяна, приговоренной к 200 часам обязательных работ за нарушение неприкосновенности частной жизни артиста, передает ТАСС.
В ноябре прошлого года суд приговорил Цымбалюк-Романовскую к 200 часам обязательных работ. Кроме того, ей назначен штраф в размере 200 тысяч рублей. Позднее она обжаловала приговор.
"Приговор в отношении Цымбалюк-Романовской оставить без изменений", — огласила вердикт судья.
Как отмечается, приговор вступил в силу.
Ранее бывшая жена Джигарханяна заявила о готовности мести улицы.
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Шоу-бизнес , АРМЕН ДЖИГАРХАНЯН , ИТАР-ТАСС , Москва
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