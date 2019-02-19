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Мать Децла отреагировала на съемки фильма о сыне 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Мать Кирилла Толмацкого высказалась о ситуации с краудфандинговой кампанией для съемок фильма о ее сыне.
На своей странице в Instagram Ирина Толмацкая отказалась считать журналиста Романа Супера, запустившего кампанию, аферистом.
«Сообщаю, что деньги на документальный фильм о Кирилле собирает реальный режиссер. Это не аферист. Разрешений ему для этого не нужно. Только права на какие-то материалы» — написала она.
Ранее журналист Роман Супер заявил о намерении снять документальный фильм о рэп-артисте Кирилле Толмацком, выступавшем под псевдонимом Децл. Журналист заявил, что на фильм требуется 3,5 млн рублей, и объявил сбор средств в интернете. Сын Децла Тони назвал Супера аферистом.
Кирилл Толмацкий скончался 3 февраля после выступления в Ижевске.
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