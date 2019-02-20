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Экс-супруг актрисы Марии Шукшиной поднимал руку на ее дочь Анну 

Аргументы Недели + ещё 4 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
В минувший вторник, 19 февраля, стало известно, что бывший муж известной актрисы Марии Шукшиной поднимал руку на ее дочь от первого брака Анну. Данная информация открылась в рамках ток-шоу.
Анна Трегубенко призналась, что ее бывший отчим Борис Вишняков в 2009 году ее ударил. Мужчина не стал отрицать этот факт, отметив, что дал девушке пощечину, сообщает teleprogramma.pro.
Дочь Шукшиной также сообщила, что экс-супруг ее мамы не раз воровал деньги из их семейного сейфа. На эти обвинения мужчина ничего не ответил, однако высказал претензию к Анне за то, что она продала квартиру своей бабушки Лидии Федосеевой-Шукшиной, ущемив в правах его сыновей, передает "СтарХит".
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Шоу-бизнес , Другое , Мария Шукшина , StarHit
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