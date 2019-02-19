На фоне конфликта с Виторганом Матильда Шнурова рассказала Собчак о разводе

Бывшая супруга лидера группы «Ленинград» Матильда Шнурова дала интервью телеведущей Ксении Собчак , в котором впервые рассказала подробности о своем расставании с музыкантом и своих ощущениях после разрыва. В частности, она ответила на вопросы о приписываемом Сергею Шнурову сексизме, изменении круга общения после развода и главных выводах из произошедшего.

Телеведущая Ксения Собчак взяла интервью у Матильды Шнуровой, в котором та впервые подробно рассказала о своих переживаниях в связи с разводом с лидером группы «Ленинград». Обе участницы интервью были одеты в пижамы, а перед этим посетили вечеринку в одном из клубов Санкт-Петербурга . Этот разговор Матильда назвала «самым экстремальным поступком» в своей жизни.

«Темной поздней ночью после вечеринки в Петербурге я пила шампанское в постели с Ксенией Собчак, записывая интервью, — написала она в своем инстаграме. — Кроме того, я потрогала свою новую прическу примерно 148 раз. Но это неважно. Важно, что все, что я хотела сказать, я сказала. А все, что не хотела — не сказала. За деликатность Ксении огромное спасибо».

Бывшая супруга Шнурова выразила сожаление в связи с тем, что люди стремятся все упростить, обсуждая настоящие чувства. Она отметила, что из-за глубокого погружения друг в друга может быть невозможно даже самому себе ответить на вопрос о причинах развода в случае распада основанных на любви длительных отношений.

«Ну и потом, мне кажется, что любовь — она недостойна публичного обсуждения», — отметила Матильда.

Угасание чувств, которые удерживали пару вместе, по ее словам, не должно их перечеркивать или упрощать, несмотря на преобладание других эмоций после разрыва. Она подчеркнула, что развод всегда связан с негативными эмоциями и по-другому «не бывает».

Отвечая на вопрос Собчак, почему общество направляет негатив на женщину в случае разрыва, она предположила, что подобная ситуация может быть связана со старым укладом, однако отметила, что сама получила поддержку, за которую испытывает чувство благодарности.

«Если женщина решается на такой шаг и показывает, что не поддается контролю, наверное, это пугает и мужчин, наверное, задевает женщин, потому что многие женщины живут в несчастных отношениях, потому что страшно: страшно остаться одной, страшно жить в бедности. Женщины начинают осуждать тех женщин, которые набрались решимости, набрались смелости и сказали честно: «знаешь, наверное, дальше продолжать не стоит», — сказала она.

Бывшая супруга Шнурова также отметила, что из-за «метафизической роли», которую приписывают женщине в отношениях, может возникать конфликт при разделе физического имущества, поскольку непонятно, как возможно оценить любовь или веру в мужчину в материальном эквиваленте.

По ее словам, расставание с музыкантом происходило поэтапно и четкого момента разрыва отношений не было, несмотря на то, что между ними произошел «финальный разговор».

«Большой-большой дом разваливался постепенно: трещина одна, другая, ураган налетел», — сказала она.

Матильда также поведала о том, что после расставания с известным музыкантом у нее полностью изменился круг общения. Несмотря на исчезновение многих людей, у нее появилось много новых подруг, в которых «проснулась эмпатия», когда они узнали о происходящем. Отвечая на вопрос Собчак о своих главных выводах, она посоветовала сдерживать негативные эмоции и сохранять память о лучших эпизодах отношений.

«Если говорить о Сереже, то я могу только хорошее сказать и только хорошее вспомнить», — добавила Матильда.

Комментируя слова о том, что Шнуров стал воплощением сексистского образа, она подчеркнула, что бывший муж никогда не останавливал ее ни в каких намерениях.

«У него была такая шутка — баба должна работать, баба должна что-то делать», — сказала Матильда.

Она рассказала, что Шнуров был рад дать ей возможность не направлять всю свою энергию на него, а давать ей иной выход. По ее словам, для музыканта женщина является центром, вокруг которой вращается жизнь.

Отвечая на вопрос о новом браке бывшего супруга, она сказала, что не хочет говорить на эту тему и что была обескуражена этой новостью.

«Я не ожидала. Но как-то говорить об этом не хочется. Я еще в процессе обработки этой информации», — сказала она.

В конце 2018 года Шнуров в стихах раскритиковал Собчак за то, что она, по его мнению, выносит на публику подробности личной жизни. Телеведущая ответила ему, что медиаперсоны сами устанавливают рамки того, что можно обсуждать, а что находится под запретом. Шнуров посвятил свои стихи Собчак после того, как она опубликовала в инстаграме призыв к своим читателям «жить своей жизнью». В комментарии к ее сообщению Матильда написала слова поддержки.