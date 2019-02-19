Собчак застукали с дочерью Богомолова

В инстаграме Собчак появился снимок, на котором сын Собчак и актера Максима Виторгана Платон запечатлен с девочкой, которая, как пишет life.ru, очень похожа на 8-летнюю дочь Богомолова Анну. «Пришли в самый любимый и родной #Эрмитаж. Меня мама сюда привела тоже в таком возрасте)) Попали на открытие выставки, где среди прочих эмблем Эрмитажа обнаружили „Собчак в Эрмитаже“, — поделилась журналистка.

Ранее Матильда Шнурова рассказала Ксении Собчак о разводе с Сергеем Шнуровым.

Уже несколько недель вокруг Собчак и Виторгана разворачивается скандал: сообщалось, что Виторган разбил Богомолову нос из-за ревности.