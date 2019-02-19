«Уже „ногая“ бы выша»: поклонники упрекнули Ани Лорак в слишком откровенном наряде

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ани Лорак (@anilorak) 18 Фев 2019 в 11:08 PST Ани Лорак, которую все считают едва ли не эталоном женской красоты и изящества на музыкальном Олимпе, вдруг стала поводом для упреков и критики. Поток негатива обрушился на певицу под постом, который она выложила в с подписью «Просто невероятный был вечер!». Это минутное видео с выступления в Ессентуках на шоу Diva. Каролина пела свою песню «Разведусь!» в ярко синем купальнике. За что и получила массу гневных отзывов.

«Ужасно. Смотреть на такой наряд неприятно», «Уже „ногая“ бы вышла…», «Видать в шоу бизнесе совсем плохо… что даже такую фигуру не нашлось чем прикрыть…», «Господи, скоро уже без трусов будут выходить на сцену», «Как же вульгарно», «А че в купальнике то? Можно было и без него», «Ани, не выходите больше так к зрителям, которые вас обожают», — это лишь часть негативных комментариев, которые посыпались от поклонников.

Нашлись и те, кто разглядел у Каролины лишние килограммы на ее полуприкрытом теле. Некоторые даже предположили, что певица беременная: «Мне одной кажется, что у Ани животик округлился? Неужели скоро прибавление будет?», — строят догадки комментаторы. — «Посмотрите на ее живот. Она что на третьем месяце?», «Да это она в трусах этих, как беременный слоненок». В общем, Каролине есть над чем задуматься после такого «успеха», пишет сайт Dni.ru.

В начале 2019 года Ани Лорак и турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу официально развелись. Украинский суд расторг брак пары по итогу закрытого заседания, продлившегося в целом около 20 минут. Певица и ее бывший избранник лично в суде не присутствовали.