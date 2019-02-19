Центр Малышевой оштрафовали

Клинику Елены Малышевой оштрафовали

Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с «Медицинского центра Елены Малышевой » 100 тысяч рублей за нарушения лицензионных требований в создании условий для работы пластического хирурга, сообщает RNS со ссылкой на информацию в картотеке Арбитражного суда.

По информации издания, нарушения были выявлены в результате проверки, проведённой Росздравнадзором . Специалисты выяснили, что кабинет пластического хирурга в клинике не был оборудован кушеткой, шкафом для медицинских документов, ростомером, тонометром, перевязочным столом, хирургическим набором, негатоскопом и т.д.

Кроме того, оказалось, что практически вся зарегистрированная медицинская техника не проходит регулярное техобслуживание, а пластический хирург не имеет необходимого опыта работы.

«Суд решил привлечь ООО „Медицинский центр Елены Малышевой“ к административной ответственности на основании ч.4 ст. 14.1 КоАП РФ и наложить на него административный штраф в размере 100 000 руб.», — указано в решении суда.

В документе также говорится, что указанные нарушения могут «стать причиной нанесения вреда жизни и здоровью неограниченного круга лиц».