Центр Малышевой оштрафовали

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Клинику Елены Малышевой оштрафовали 

Рамблер + ещё 10 1 час назад
Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с «Медицинского центра Елены Малышевой» 100 тысяч рублей за нарушения лицензионных требований в создании условий для работы пластического хирурга, сообщает RNS со ссылкой на информацию в картотеке Арбитражного суда.
По информации издания, нарушения были выявлены в результате проверки, проведённой Росздравнадзором. Специалисты выяснили, что кабинет пластического хирурга в клинике не был оборудован кушеткой, шкафом для медицинских документов, ростомером, тонометром, перевязочным столом, хирургическим набором, негатоскопом и т.д.
Кроме того, оказалось, что практически вся зарегистрированная медицинская техника не проходит регулярное техобслуживание, а пластический хирург не имеет необходимого опыта работы.
«Суд решил привлечь ООО „Медицинский центр Елены Малышевой“ к административной ответственности на основании ч.4 ст. 14.1 КоАП РФ и наложить на него административный штраф в размере 100 000 руб.», — указано в решении суда.
В документе также говорится, что указанные нарушения могут «стать причиной нанесения вреда жизни и здоровью неограниченного круга лиц».
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Шоу-бизнес , Видео , Елена Малышева , Росздравнадзор , Москва
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