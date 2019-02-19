Он аферист: сын Децла взорвался из-за поступка Александра Толмацкого

В семье музыканта разгорается новый скандал

Сын Децла Тони возмущен сбором средств на фильм о рэпере. По мнению юноши, его отец не одобрил бы такой поступок. Тони призвал поклонников Децла не жертвовать деньги на ленту.

"Этот аферист считает, что имеет права на сбор средств на документалку о моем отце, он собрал уже более полумиллиона и утверждает что снимал с отцом интервью (которым мой папа был кстати не доволен)", — пояснил Толмацкий-младший (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены. — Прим. Ред.).

Тони взорвался из-за того, что журналист не посоветовался с семьей покойного Децла. "Спросил разрешение он только у Александра Яковлевича, который в этой ситуации ВООБЩЕ ВЛАСТЬЮ НЕ ОБЛАДАЕТ, просто знайте что он аферист и авторскими на эту съёмку он НЕ ОБЛАДАЕТ", — отменил юноша.

Днем ранее журналист Роман Супер объявил о сборе средств на документальный байопик о рэпере Децле. В своем фильме Роман хочет рассказать историю самого, по его мнению, недооцененного русского артиста, описать его взгляды на жизнь и влияние на отечественную хип-хоп культуру.