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Он аферист: сын Децла взорвался из-за поступка Александра Толмацкого 

ТВ Центр + ещё 1 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
В семье музыканта разгорается новый скандал
Сын Децла Тони возмущен сбором средств на фильм о рэпере. По мнению юноши, его отец не одобрил бы такой поступок. Тони призвал поклонников Децла не жертвовать деньги на ленту.
"Этот аферист считает, что имеет права на сбор средств на документалку о моем отце, он собрал уже более полумиллиона и утверждает что снимал с отцом интервью (которым мой папа был кстати не доволен)", — пояснил Толмацкий-младший (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены. — Прим. Ред.).
Тони взорвался из-за того, что журналист не посоветовался с семьей покойного Децла. "Спросил разрешение он только у Александра Яковлевича, который в этой ситуации ВООБЩЕ ВЛАСТЬЮ НЕ ОБЛАДАЕТ, просто знайте что он аферист и авторскими на эту съёмку он НЕ ОБЛАДАЕТ", — отменил юноша.
Днем ранее журналист Роман Супер объявил о сборе средств на документальный байопик о рэпере Децле. В своем фильме Роман хочет рассказать историю самого, по его мнению, недооцененного русского артиста, описать его взгляды на жизнь и влияние на отечественную хип-хоп культуру.
Кирилл Толмацкий, известный как Децл, умер в клубе Ижевска в ночь на 3 февраля. Музыканту было 35 лет. По предварительным данным, он скончался из-за проблем с сердцем.
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Шоу-бизнес , Кирилл Толмацкий
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