Известный певец разоблачил юбиляршу Пугачеву

Лоза заявил, что вкусы народа абсолютно предсказуемы. Он уверен, что любить будут того, кого чаще показывают по телевизору. В частности — Аллу Пугачеву.

Артист разоблачил схему популярности Примадонны и остальных звезд шоу-бизнеса: "народ сам ничего не выбирает", а массового слушателя "в определенном направлении ведут поводыри". "Этим прекрасно пользуются люди, которые управляют медиасистемой", — цитирует Лозу Ura.ru.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алла Борисовна Пугачева (@alla_pugacheva_ofical) 11 Ноя 2017 в 11:51 PST При этом певец посетовал на то, что его, в отличие от Филиппа Киркорова, не зовут на концерты. "Если Лозу не показывают по телевизору, ну просто категорически, то никто не будет приглашать", — отметил музыкант.

Как писали "Дни.ру", в этом году Алла Пугачева отмечает 70-летний юбилей. В честь этого события Примадонна запланировала масштабное шоу в Кремлевском дворце. Оно состоится 17 апреля 2019 года.

Напомним, в начале этого года произошел скандал в связи с тем, что цены на места на юбилейный концерт певицы "Алла Пугачева. P. S. " достигали суммы в размере 375 тысяч рублей. В Сети появилась информация о том, что представители Пугачевой обратились к "Вертолетам России" с просьбой оказать спонсорскую поддержку проекту в размере 40 миллионов рублей.