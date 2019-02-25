Участницы дуэта Anna Maria сёстры Анна и Мария Опанасюк, ставшие объектами травли в ходе финала национального отбора на песенный конкурс «Евровидение-2019» в Киеве, из-за отказа назвать Крым украинской территорией, обвинили Украину в отсутствии «европейских ценностей».
«Мы даже представить не могли, что в государстве с европейскими ценностями мы окажемся как будто в Советском Союзе в его худшие времена», — написали девушки на своей официальной странице в Instagram.
Они также обвинили Киев в требовании отказаться от родителей, которые занимают в Крыму высокие должности в правительстве.
Кроме того, девушки ещё раз повторили, что родились в Крыму, но считают своей родиной Украину. При этом они заявили, что никогда не откажутся от родителей и не смогут повлиять на их выбор.
Произошедшее в ходе финала национального отбора на песенный конкурс «Евровидение-2019» в Киеве, по словам артисток, стало для них «важным жизненным уроком».
Ранее News.ru писал о том, что участницы дуэта Anna Maria стали объектами травли со стороны ведущего финальной части отборочного тура Сергея Притулы, к которому присоединилась певица Джамала. Девушки не выдержали нападок и расплакались на сцене, однако нашли в себе силы сказать, что после интервью, в котором затрагивался вопрос о Крыме, они подвергаются травле, «как в 30-е годы».