Сёстры Опанасюк сравнили Украину с СССР

Участницы дуэта Anna Maria сёстры Анна и Мария Опанасюк, ставшие объектами травли в ходе финала национального отбора на песенный конкурс «Евровидение-2019» в Киеве, из-за отказа назвать Крым украинской территорией, обвинили Украину в отсутствии «европейских ценностей».

«Мы даже представить не могли, что в государстве с европейскими ценностями мы окажемся как будто в Советском Союзе в его худшие времена», — написали девушки на своей официальной странице в Instagram.

Они также обвинили Киев в требовании отказаться от родителей, которые занимают в Крыму высокие должности в правительстве.

Кроме того, девушки ещё раз повторили, что родились в Крыму, но считают своей родиной Украину. При этом они заявили, что никогда не откажутся от родителей и не смогут повлиять на их выбор.

Произошедшее в ходе финала национального отбора на песенный конкурс «Евровидение-2019» в Киеве, по словам артисток, стало для них «важным жизненным уроком».