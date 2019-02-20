Шукшины довели? У Алибасова пошла кровь в прямом эфире

Российскому продюсеру Бари Алибасову стало плохо во время съемок ток-шоу «Пусть говорят» на Первом канале. В ходе обсуждения скандалов в семье его супруги, актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной у музыканта пошла кровь из носа. Гости студии посчитали, что это случилось из-за переживаний за любимую женщину.

Музыкальный продюсер Бари Алибасов принял участие в съемках программы «Пусть говорят» на Первом канале. В ходе дискуссии у композитора внезапно пошла кровь из носа, и ему потребовалась помощь медиков, передает сайт kp.ru.

Темой выпуска стал конфликт между близкими родственниками его супруги, народной артистки России Лидии Федосеевой-Шукшиной. Недавно стало известно, что внучка знаменитой актрисы Анна Шукшина продала квартиру 80-летней бабушки, а вырученные деньги — 7 млн рублей — оставила себе, не оповестив при этом родственницу.

Муж актрисы Бари Алибасов попытался разрядить накаленную обстановку в студии. Основатель группы «На-на» заявил, что Федосеева-Шукшина одинаково любит дочерей и внуков.

«Все хорошо, — пояснил продюсер. — Лидия тщательно следит за здоровьем, и ее мало волнует то, что происходит сейчас на телевидении».

Однако после этих слов у композитора внезапно пошла кровь из носа. Присутствующие посчитали, что это произошло из-за нервного напряжения на фоне переживаний за любимую женщину.

«Лида ни на кого из своих детей зла не держит. Она своих детей воспринимает как себя, свою личность, понимаете? Она их любит», — передает слова Алибасова издание.

В студии ток-шоу Анна Шукшина публично извинилась перед бабушкой за то, что распорядилась квартирой без ее ведома. Сама актриса не смогла присутствовать на съемках, так как сейчас проходит плановое лечение.

«Я очень рада, что ей удалось устроить личную жизнь. Хочу, чтобы она простила меня за этот поступок. Мне негде было жить», — призналась внучка.

По словам Шукшиной, вместо бабушки с ней на самом деле судится ее мать, актриса Мария Шукшина . В то же время она заявила, что не собирается возобновлять отношения с родительницей. «Со мной, прикрываясь бабушкой, судится мама, Мария Шукшина», — сказала она.

В эфире программы присутствовал и сын младшей дочери Федосеевой-Шукшиной Ольги. Известно, что Василий долгое время не общался с Анной из-за ситуации, связанной с той самой квартирой. Кроме того, по словам внучки Федосеевой-Шукшиной, он и его друзья ей угрожали.

Ранее СМИ писали, что Лидия Федосеева-Шукшина была экстренно госпитализирована в одну из московских больниц. Сообщалось, что здоровье 80-летней артистки пошатнулось после скандалов с родственниками, активно освещаемых в прессе в последнее время.

«Еще несколько дней полежу. Надо до конца себя вылечить, а то времени нет. Все убили. Убили меня!» — передает слова Федосеевой-Шукшиной издание «Дни.Ру».

В последнее время конфликты в семье знаменитой актрисы часто освещаются в прессе. Недавно внук Лидии Николаевны Василий рассказал о непростых отношениях с родственниками и жизни в московской квартире Шукшиных. В эфире ток-шоу «Пусть говорят» сын младшей дочери артистки Ольги заявил, что родная мать сдала его в интернат.

Кроме того, СМИ давно известно о конфликте Федосеевой-Шукшиной с дочерьми. Старшая наследница Анастасия от брака с заслуженным артистом Украины Вячеславом Ворониным в одном из своих интервью признавалась, что впервые увидела мать в возрасте пяти лет и не общалась с ней довольно долгое время. Она также заявила, что родительница отказалась от нее ради карьеры.

В конце ноября прошлого года новость о свадьбе Федосеевой-Шукшиной и музыкального продюсера Бари Алибасова вызвала широкий общественный резонанс. Известно, что с заслуженным артистом России актриса начала встречаться еще в середине 90-х, но через несколько лет пара рассталась.

Оказалось, что не все близкие Лидии Николаевны обрадовались такому событию: на церемонии бракосочетания отсутствовали ее актрисы. По данным СМИ, они даже не знали о планах матери.

«Я не знала о свадьбе и маму не поздравила, — поделилась Анастасия. — Но почему бы и нет, ведь ее дети, внуки выросли, можно посвятить время себе. С Бари я не знакома, мы только общались с ним как-то по телефону. Думаю, что мама будет счастлива с ним».