Лазареву предсказали победу на «Евровидении»

Букмекеры предсказали певцу Сергею Лазареву , который выступит на «Евровидении» от России, первое место. Соответствующий рейтинг опубликован на сайте фансообщества Eurovisionworld.com.

Согласно сводной таблице ставок различных букмекерских контор, шанс на победу России в конкурсе наивысший — 13 процентов. На втором месте с девятипроцентной вероятностью расположилась Швеция, которая еще не назвала имя участника. На третьем месте (7 процентов) — Италия, которую представляет певец Махмуд.

Украине предсказывают победу с вероятностью три процента (11 место), Белоруссии — один процент (35 место). Стране-победительнице 2018 года, Израилю, букмекеры предсказали 29 место из 42.

8 февраля стало известно, что Лазарев представит Россию на «Евровидении» в 2019 году. Позднее артист оценил свои шансы выиграть конкурс. По словам артиста, он планирует показать «другого Сергея Лазарева, какого в Европе еще не видели».