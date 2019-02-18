«Кто сказал, что белый цвет полнит?»: Бондарчук устроила фотосъёмку у гардеробной

Экс-супруга режиссера Федора Бондарчука Светлана поделилась в своем микроблоге свежим снимком с недавней фотосъемки, обратившись к подписчикам.

«Кто сказал, что белый цвет полнит?» — обратилась к верным почитателям 50-летняя Светлана Бондарчук, устроив импровизированную фотосессию у дверного проема на фоне гардеробной цвета слоновой кости. Бывшая супруга режиссера Федора Бондарчука примерила платье-карандаш с широким поясом, накинув на плечи белоснежное пальто. Образ светской львицы дополнили туфли-лодочки на каблучке. Поклонники модели признали правоту Светланы, оценив ее новое фото.

«Вас? Фигура умопомрачительная!», «Великолепно, вам этот цвет замечательно идёт!», «Вам идут все цвета вы во всех красавица», «Голливуд отдыхает!», «Вас ничто не полнит! Вы великолепно выглядите!», «Как он может полнить, если в вас 45 килограмм», — отметила подписчики Светланы Бондарчук, обсудив ее свежий снимок.