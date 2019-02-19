Растроганный Фадеев огорошил неожиданным признанием

Максим Фадеев рассказал, что навсегда останется советским человеком. Продюсер разоткровенничался и неожиданно признался в чувствах.

В личном Instagram Фадеев обратился к поклонникам. Он написал, что очень любит Советский союз. Артист был очень рад, когда они оценили его совместной трек с Эмином "Мой Азербайджан" и разделили его мнение об СССР.

"Все, кто жил в советское время, знают, что ту самую романтику не искоренить, а любовь к тому времени не выбросить из сердца. Рад, что нас много!" — огорошил народ продюсер.

Максим отметил, что был очень растроган. Он решил отблагодарить фанатов не только словом: звезда разыгрывает два билета на свой концерт в Краснодаре.

"Условия конкурса очень простые — выкладывайте свои старые фотографии или видео и ставьте хэштег #яродилсявСССР и отмечайте меня", — объяснила знаменитость и добавила, что снимки должны быть обязательно времен Советского союза. Выбирать победителя Фадеев будет случайным образом.

Фолловеры поддержали идею Максима. В комментариях подписчики делились воспоминаниями о жизни в СССР. "Я живу в Краснодарском крае в ст. Кущевская. Горжусь тем что родилась в СССР. Очень часто вспоминаю счастливое детство. Все жили дружно👍💖 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)", "Грозный.. Жили дружно! Ели вкусно! Чистый воздух! Горы и прекрасные воспоминания 🤗". — писали они.