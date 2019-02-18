Оголодавших зрителей «Поля чудес» защитил Якубович

Российский телеведущий Леонид Якубович прокомментировал появление в сети видеоролика, в котором гости студии его передачи "Поле чудес" набрасываются на барабан с привезенной участниками едой, съедают ее и забирают с собой. Ролик вызвал волну критики в соцсетях.

По словам Якубовича, в стране происходит много более стоящих обсуждения вещей.

"Я вижу только одно. Это пишут люди, которые страну не знают. Они пришлые. Есть такая старинная русская традиция, гостеприимство называется. У меня не статисты в студии, а гости по билетам", — поделился шоумен с ФАН.

Он также отметил, что традиции раздачи еды после шоу уже 27 лет.

"Только детей пустите вперед (говорю). И приходят дети сначала, съедают сладкое. Наша группа не имеет права ни на что. И ни разу не писали, что мы что-то берем себе домой. Все остается в студии", — сказал Якубович.

Ранее Якубович уже рассказывал о такой традиции.