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Оголодавших зрителей «Поля чудес» защитил Якубович 

Газета.Ru 37 минут назад
Фото: РИА Новости
Российский телеведущий Леонид Якубович прокомментировал появление в сети видеоролика, в котором гости студии его передачи "Поле чудес" набрасываются на барабан с привезенной участниками едой, съедают ее и забирают с собой. Ролик вызвал волну критики в соцсетях.
По словам Якубовича, в стране происходит много более стоящих обсуждения вещей.
"Я вижу только одно. Это пишут люди, которые страну не знают. Они пришлые. Есть такая старинная русская традиция, гостеприимство называется. У меня не статисты в студии, а гости по билетам", — поделился шоумен с ФАН.
Он также отметил, что традиции раздачи еды после шоу уже 27 лет.
"Только детей пустите вперед (говорю). И приходят дети сначала, съедают сладкое. Наша группа не имеет права ни на что. И ни разу не писали, что мы что-то берем себе домой. Все остается в студии", — сказал Якубович.
Ранее Якубович уже рассказывал о такой традиции.
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