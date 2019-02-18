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Леонид Якубович прокомментировал видео с участием гостей «Поле чудес» 

Рамблер 55 минут назад
Фото: РИА Новости
Телеведущий Леонид Якубович не смог сдержать молчания после разразившегося в Сети скандала. Шоумен выразил свое мнение по поводу видео, на котором запечатлены гости шоу, поедающие яства и забирающие их с собой.
"Я вижу только одно. Это пишут люди, которые страну не знают. Они пришлые. Есть такая старинная русская традиция, гостеприимство называется. У меня не статисты в студии, а гости по билетам", — поделился Леонид Аркадьевич с ФАН.
По словам Якубовича, ему непонятна волна негодования в соцсетях. Телеведущий подчеркнул, что традиция угощать гостей студии после отснятого выпуска существует почти 30 лет.
"Только детей пустите вперед (говорю). И приходят дети сначала, съедают сладкое. Наша группа не имеет права ни на что. И ни разу не писали, что мы что-то берем себе домой. Все остается в студии", — добавил Якубович.
Напомним, что после появления ролика генеральный директор Национального фонда защиты потребителей и академик РАН Александр Калинин и вовсе призвал закрыть телепередачу.
«Вся вина на тех, кто это организовывал, телеведущий или редакторы. Как можно в целом комментировать такую сомнительную передачу? Передача должна быть закрыта", — заявил академик в комментарии изданию Nation News.
Комментарии19
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