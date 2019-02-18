Леонид Якубович прокомментировал видео с участием гостей «Поле чудес»

Телеведущий Леонид Якубович не смог сдержать молчания после разразившегося в Сети скандала. Шоумен выразил свое мнение по поводу видео, на котором запечатлены гости шоу, поедающие яства и забирающие их с собой.

"Я вижу только одно. Это пишут люди, которые страну не знают. Они пришлые. Есть такая старинная русская традиция, гостеприимство называется. У меня не статисты в студии, а гости по билетам", — поделился Леонид Аркадьевич с ФАН.

По словам Якубовича, ему непонятна волна негодования в соцсетях. Телеведущий подчеркнул, что традиция угощать гостей студии после отснятого выпуска существует почти 30 лет.

"Только детей пустите вперед (говорю). И приходят дети сначала, съедают сладкое. Наша группа не имеет права ни на что. И ни разу не писали, что мы что-то берем себе домой. Все остается в студии", — добавил Якубович.

Напомним, что после появления ролика генеральный директор Национального фонда защиты потребителей и академик РАН Александр Калинин и вовсе призвал закрыть телепередачу.