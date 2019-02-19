Лоза объяснил, почему Пугачёва и Киркоров популярнее него

«Кого будут по телевизору показывать — того и будут любить. Народ будет делать то, что ему скажут. Будет с утра до ночи Киркоров — будете Киркорова любить, приглашать на корпоративы», — заявил Лоза.

Музыкант отметил, что этим объясняется низкий уровень его собственной популярности. По его словам, «людям, управляющим медиасистемой» невыгодно в ней что-либо менять, поскольку она приносит огромные деньги. Поэтому никого из высокопоставленных «управленцев» не интересует мнение людей.

«Если бы их это интересовало, то людей спросили бы кого отправить на Евровидение. Но никто же не спрашивает», — подчеркнул певец.