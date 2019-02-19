Российский певец и композитор Юрия Лоза в эфире НСН раскрыл секрет популярности корифеев отечественного шоу-бизнеса: Аллы Пугачёвой, Филиппа Киркорова и Стаса Михайлова. По его словам, любовь публики к артисту зависит от количества телевизионных эфиров.
«Кого будут по телевизору показывать — того и будут любить. Народ будет делать то, что ему скажут. Будет с утра до ночи Киркоров — будете Киркорова любить, приглашать на корпоративы», — заявил Лоза.
Музыкант отметил, что этим объясняется низкий уровень его собственной популярности. По его словам, «людям, управляющим медиасистемой» невыгодно в ней что-либо менять, поскольку она приносит огромные деньги. Поэтому никого из высокопоставленных «управленцев» не интересует мнение людей.
«Если бы их это интересовало, то людей спросили бы кого отправить на Евровидение. Но никто же не спрашивает», — подчеркнул певец.
Ранее результаты исследования «Левада-центра» показали, что самыми популярными исполнителями в России россияне назвали Аллу Пугачёву, Филиппа Киркорова и Стаса Михайлова. Также соцопрос выявил жанровые музыкальные предпочтения россиян. На первом месте оказалась поп-музыка, на втором — шансон, третье место у классической музыки. В конце списка — рок, джаз и бардовские песни.