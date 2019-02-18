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«По самые помидоры»: обманутый Собчак Виторган пустился во все тяжкие 

Дни.ру 2 часа назад
На днях Максим Виторган оскандалился, когда назвал себя геем в комментариях к пикантному фото своего коллеги Павла Деревянко. СМИ немедленно подхватили слова артиста и распространили в Сети. Подхлестнутый шумихой Виторган выдал новый "перл".
После того, как появились слухи о трещине, расколовшей семейную жизнь Максима Виторгана и Ксении Собчак (якобы ее имя — режиссер Константин Богомолов), к актеру приковано такое пристальное внимание СМИ, что любое его действие в Сети рассматривается буквально под лупой и трактуется как угодно.
Не обходится без скандалов. Так, стоило Максиму Виторгану "ляпнуть" в ответ на пикантное фото Павла Деревянко: "Паш, я сдаюсь! Все, я гей!", как в прессе появились кричащие заголовки о "признании" и "громком заявлении" актера. Обладающий непревзойденным чувством юмора Максим Виторган прокомментировал шумиху у себя в Instagram.
В приложении Stories артист опубликовал скрин статьи "Комсомольской правды", которого, по всей видимости, не оставили равнодушными слова "объявивший себя геем", и предложил свой вариант.
"Объявивший себя геем и "следующей станцией Новослободской", Виторган после измены Собчак, внешности, пола и Родины перестал спать по ночам, по трое и по самые помидоры (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим.ред.)", — написал актер, который, судя по тексту, пустился во все тяжкие.
О том, что Ксения Собчак якобы изменила Максиму Виторгану с режиссером Константином Богомоловым, слухи ходят на протяжении нескольких недель. В откровенном интервью Дмитрию Борисову гламурная блондинка прямо сказала, что не готова обсуждать на публику эту тему. По мнению Ксении, есть вещи глубоко личные, которые не должны никого касаться. При этом она подчеркнула, что Максим Виторган навсегда останется для нее близким и родным человеком, ведь у них есть сын Платон. После этого интервью общественность сделала вывод, что развод актера и ведущей не за горами.
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Шоу-бизнес , Видео , Дмитрий Борисов , Максим Виторган , Константин Богомолов , Павел Деревянко , Ксения Собчак , Комсомольская правда
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