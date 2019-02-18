«По самые помидоры»: обманутый Собчак Виторган пустился во все тяжкие

На днях Максим Виторган оскандалился, когда назвал себя геем в комментариях к пикантному фото своего коллеги Павла Деревянко . СМИ немедленно подхватили слова артиста и распространили в Сети. Подхлестнутый шумихой Виторган выдал новый "перл".

После того, как появились слухи о трещине, расколовшей семейную жизнь Максима Виторгана и Ксении Собчак (якобы ее имя — режиссер Константин Богомолов ), к актеру приковано такое пристальное внимание СМИ, что любое его действие в Сети рассматривается буквально под лупой и трактуется как угодно.

Не обходится без скандалов. Так, стоило Максиму Виторгану "ляпнуть" в ответ на пикантное фото Павла Деревянко: "Паш, я сдаюсь! Все, я гей!", как в прессе появились кричащие заголовки о "признании" и "громком заявлении" актера. Обладающий непревзойденным чувством юмора Максим Виторган прокомментировал шумиху у себя в Instagram.

В приложении Stories артист опубликовал скрин статьи "Комсомольской правды" , которого, по всей видимости, не оставили равнодушными слова "объявивший себя геем", и предложил свой вариант.

"Объявивший себя геем и "следующей станцией Новослободской", Виторган после измены Собчак, внешности, пола и Родины перестал спать по ночам, по трое и по самые помидоры (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим.ред.)", — написал актер, который, судя по тексту, пустился во все тяжкие.