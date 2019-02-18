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Жена Аршавина побывала на допросе в МВД по поводу заявления на супруга 

SPORT24.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Александр Добровинский, адвокат Алисы Аршавиной, жены экс-футболиста сборной России Андрея Аршавина, рассказал о ходе разбирательства между супругами.
Ранее стало известно, что жена Аршавина обвинила его в попытках отобрать у нее автомобиль Mercedes GL 350 и деньги, которые давал ей ранее. Она написала на мужа заявление, которые в данный момент проходит проверку в управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
«Алиса сегодня была на допросе в МВД, давала пояснения по поводу своего заявления на Андрея. Сейчас идет проверка, дело пока не заведено. Перспективы дела? Я не гадалка и не работаю в МВД», — сказал Добровинский в беседе с корреспондентом Sport24.ru Алиной Матинян.
Аршавин и его жена официально состоят в браке с 2016 года, у них есть общая дочь. У Аршавина также есть трое детей от первого брака.
Аршавин завершил футбольную карьеру в конце 2018 года, его последним клубом стал казахстанский «Кайрат». После этого футболист вернулся в Санкт-Петербург и устроился на работу в «Зенит». После этого он стал героем нескольких скандалов, его обвиняли в связях с проститутками и изменах жене.
Аршавин потребовал от жены вернуть ему 1 млн евро шубами и драгоценностями
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Шоу-бизнес , Александр Добровинский , Андрей Аршавин , Алина Матинян , Зенит , МВД , Санкт-Петербург
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