Жена Аршавина побывала на допросе в МВД по поводу заявления на супруга

Ранее стало известно, что жена Аршавина обвинила его в попытках отобрать у нее автомобиль Mercedes GL 350 и деньги, которые давал ей ранее. Она написала на мужа заявление, которые в данный момент проходит проверку в управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«Алиса сегодня была на допросе в МВД, давала пояснения по поводу своего заявления на Андрея. Сейчас идет проверка, дело пока не заведено. Перспективы дела? Я не гадалка и не работаю в МВД», — сказал Добровинский в беседе с корреспондентом Sport24.ru Алиной Матинян.

Аршавин и его жена официально состоят в браке с 2016 года, у них есть общая дочь. У Аршавина также есть трое детей от первого брака.

Аршавин завершил футбольную карьеру в конце 2018 года, его последним клубом стал казахстанский «Кайрат». После этого футболист вернулся в Санкт-Петербург и устроился на работу в «Зенит» . После этого он стал героем нескольких скандалов, его обвиняли в связях с проститутками и изменах жене.

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