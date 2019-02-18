«Редкостный мерзавец»: Панин высмеял патриотизм Маршала

Актер негативно высказался в адрес рок-музыканта Александра Маршала , который назвал себя сторонником действующего президента России. Гневный пост появился несколько часов назад на странице Алексея Панина в Instagram.

В своем микроблоге артист рассказал поклонникам, что недавно посмотрел фильм Юрия Дудя "Русский Вудсток". Особое внимание он обратил на беседу журналиста с известным рок-исполнителем о его гражданской позиции. Алексей Панин назвал Александра Маршала "редкостным мерзавцем", который намеренно угождает власти.

"Всем советую посмотреть интервью Дудя с Маршалом. Редкостный мерзавец (Маршал, конечно)! Хотя, как мне кажется, все эти Лещенки, Пригожины, Валерии, Майдановы и прочие соревнуются, кто первый прогнется и подлизнет", — написал возмущенный актер.

К тексту он добавил изображение, высмеивающее ложный патриотизм.

"Когда люди, экономя на еде, без горячей воды и возможности съездить в отпуск, ощущают величие своей страны — это не патриотизм, это шизофрения", — поделился Алексей Панин.

"Я правильно понимаю, что вы сторонник Путина?", — спросил ведущий. "Я не понимаю, а кто его не сторонник? Вы нет? А зачем вы тогда живете здесь? Уезжайте в другу страну, живите там", — ответил Маршал.

Певец добавил, что ему сложно комментировать деятельность лидера страны, потому что его не с кем сравнить.