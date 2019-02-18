Гурцкая сообщила о смерти родственника

Певица Диана Гурцкая на странице в Instagram сообщила о смерти своего свекра. Артистка подчеркнул, что отец ее мужа был для нее вторым папой.

По словам Гурцкой, свекор никогда не называл ее невесткой, — только дочерью.

«Судьба мне подарила второго папу. Сегодня его не стало… Царствие Небесное…» — написала она (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

С 2005 года Гурцкая замужем за адвокатом, доктором юридических наук Петром Кучеренко. Подписчики Гурцкой выразили ее семье соболезнования.

«Очень жаль когда нас покидают умные люди,.. Царствие Небесное…» — написала в комментариях к ее посту @klimova2168.

«Дорогие Дианочка и Петр, соболезную. Тяжело терять родителей, но такова жизнь. Царствие небесное вашему папе!» — @71zhanna71.