Галустян и Дудь попали в видео нижегородской «училки»

Новое видео вышло на канале нижегородки Татьяны Гартман.

Михаил Галустян и Юрий Дудь совершили одинаковые ошибки, произнеся "черпАет" вместо "чЕрпает". Дудь же заслужил еще пару секунд славы, благодаря слову "откупОрилась", которое он произнес в интервью с Александром Маршалом . Правильно это слово произносится как "откУпорилась".

Досталось и блогеру Ирине Шихман, которая не справилась со склонением существительных. Она произнесла неверно фразу "мужики разных возрастОв". Правильно говорить "вОзрастов".