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Галустян и Дудь попали в видео нижегородской «училки» 

Newsroom24 + ещё 1 13 минут назад
Новое видео вышло на канале нижегородки Татьяны Гартман.
Михаил Галустян и Юрий Дудь совершили одинаковые ошибки, произнеся "черпАет" вместо "чЕрпает". Дудь же заслужил еще пару секунд славы, благодаря слову "откупОрилась", которое он произнес в интервью с Александром Маршалом. Правильно это слово произносится как "откУпорилась".
Досталось и блогеру Ирине Шихман, которая не справилась со склонением существительных. Она произнесла неверно фразу "мужики разных возрастОв". Правильно говорить "вОзрастов".
Николай Соболев в своем блоге изобрел новое слово — "ознакАмливался", чем удивил нижегородскую "Училку".
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Шоу-бизнес , Видео , Юрий Дудь , Александр Маршал , Михаил Галустян , Николай Соболев
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