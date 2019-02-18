Российский артист балета Николай Цискаридзе рассказал «Дням.ру», что получает пенсию в 12 тысяч рублей — самую большую в истории Большого театра — и откладывает эти деньги как «гробовые».
Артисты балета могут выходить на пенсию досрочно. Например, прима-балерина получает право на досрочную пенсию после 15 лет работы, а артисты кордебалета — после 20 лет.
По словам 45-летнего Цискаридзе, «большую» пенсию ему удалось получить благодаря званию «Ветеран труда», доплате за выслугу лет и различным регалиям.
Артист добавил, что ему полагается доплата в 30 тысяч рублей как народному артисту России, но эти деньги он сможет получать только после 65 лет.
«Это, конечно, обидно — доживу ли я до 65 лет?» — отметил он.
Цискаридзе добавил, что все льготы, которые ему предоставили в Москве, не действуют в Санкт-Петербурге. Там он с 2013 года руководит Академией русского балета имени Вагановой. В частности, он не может бесплатно пользоваться общественным транспортом.
По словам артиста, пенсию он не тратит, а копит, так как хочет иметь «финансовую подушку безопасности» в старости.
Николай Цискаридзе — с 2001 года народный артист России, дважды лауреат Государственной премии РФ. В труппу Большого театра он попал в 1992 году, был солистом до 2013 года.
Ранее на маленькую пенсию пожаловалась певица Лолита. 55-летняя артистка рассказала, что не может доказать все 35 лет своего стажа, так как некоторое время она работала на Украине. По словам артистки, ее пенсия не превысит шести тысяч рублей в месяц.
До этого певица Алла Пугачева рассказывала, что в 55 лет ей назначили пенсию в две тысячи рублей. Со временем размер выплат вырос, и она начала получать 10700 рублей в месяц.