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Милонов потребовал запретить «бесовского запевалу» Шнурова 

Рамблер + ещё 5 58 минут назад
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы Виталий Милонов потребовал запретить песни группы «Ленинград» и отправить ее лидера Сергея Шнурова на шоу Андрея Малахова. Об этом сообщает агентство «Москва».
По мнению Милонова, песни «Ленинграда» пропагандируют «алкоголь», хотя Шнуров «сам не бухает». Депутат заявил, что Малахов может отчитать Шнурова, показав истории молодых людей, который воодушевлялись песнями его группы, а потом «спивались и умирали».
Милонов считает, что Шнуров предлагает россиянам образ дешевого развлечения — «бухалова», а не эстетические или духовные удовольствия.
«Такие как С. Шнуров, все эти бесовские запевалы, снова начинают морально легализовывать пиво в нашем обществе», — возмутился депутат.
В качестве примера он привел песню «В Питере пить». Милонов заявил, что Шнуров — «человек бескультурный», поэтому не знает, чем надо заниматься в Петербурге.
По словам Милонова, в начале 2000-х годов молодежи показывали президента Владимира Путина, ведущего здоровый образ жизни.
«А потом силы зла, возможно еще и спонсирующие всяких Шнуров, снова стали продвигать: «Нет, не надо быть как Путин, будьте как Шнур, будьте алкоголиками, атеистами», — заключил он.
Ранее Милонов уже критиковал Шнурова, сравнив его творчество с «отрыжкой пивника». Его возмущало, что лидеру «Ленинграда» дают выступать в Государственном Кремлёвском дворце. Также он называл организаторов концертов с ненормативной лексикой «убийцами Пушкина».
Шнуров ответил Милонову стихотворением. Он обратил внимание, что депутат говорит «не о нищенском существовании миллионов», а рассуждает «о пиве и отрыжке».
«Что слезы льет старик у банкомата, подумаешь, немного не поест. Вот если в песнях будет меньше мата, тогда наладится житуха, вот те крест», — написал тогда лидер «Ленинграда».
Комментарии
Шоу-бизнес , Андрей Малахов , Сергей Шнуров , Виталий Милонов , Владимир Путин , Госдума
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