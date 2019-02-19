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Рэпер 50 Cent рассказал об угрозе убийства со стороны полицейского 

ТК «Звезда» + ещё 6
Фото: Dave Bedrosian, ZUMAPRESS, Globallookpress
История конфликта между популярным исполнителем и полицейским инспектором имеет несколько этапов. Она началась с проверки одного из любимых ночных клубов Джексона.
По данным СМИ, полиция Нью-Йорка проверяет ситуацию с угрозами в адрес рэпера Кертиса Джексона, известного под псевдонимом 50 Сent. Ему якобы обещал расправу заместитель инспектора полиции по имени Эммануэль Гонсалес.
Как сообщает BBC, история конфликта между популярным исполнителем и полицейским инспектором имеет несколько этапов. Она началась с проверки одного из любимых ночных клубов Джексона, в который неожиданно нагрянул заместитель инспектора Гонсалес с подчиненными.
Рэпер широко освещал эту историю в личном Instagram, который насчитывает более 22 миллионов подписчиков. Он осуждал действия полиции и советовал Гонсалесу «вернуться к борьбе с преступностью». В ответ на это инспектор подал жалобу на Джексона, заявив, что подвергается преследованиями с его стороны.
После этого один из внутренних источников в полиции Нью-Йорка сообщил, что инспектор Гонсалес приказал подчиненным стрелять в рэпера на поражение, едва представится такой случай. Затем полицейский якобы представил эти заявления шуткой, однако информация уже дошла до 50 Cent, который не нашел в словах ничего смешного.
В ходе выяснения отношений популярный рэпер заявил, что всерьез опасается за свою жизнь и нанял юриста, чтобы разобраться с ситуацией. Самого Гонсалеса он крайне негативно охарактеризовал как «гангстера со значком», однако напомнил подписчикам, что не все полицейские офицеры являются плохими людьми. История продолжает развиваться.
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Шоу-бизнес , Эммануэль Гонсалес , Нью-Йорк
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