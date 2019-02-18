Юрий Быков признал себя му**ком и раскаялся из-за провала фильма «Завод»

Режиссер Юрий Быков признался, что ему стыдно за новый фильм «Завод», провалившейся в прокате. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Задаваясь вопросом о том, почему новую картину посмотрели мало зрителей, он пришел к выводу, что был недальновиден.

«Режиссер Быков как всегда стал примером отсутствия стержня и ума, по крайней мере, стратегического. Втянул огромное количество людей в авантюру, которая была обречена, поскольку не имела четко выраженного ориентира ни по бизнесу, ни по творческому посылу. Трусость — опора недальновидности. Так держать, Юрбан! До встречи в сумасшедшем доме!» — написал он.

Также режиссер признался, что ему очень стыдно перед продюсерами: «Чувство даже не смущения, а стыда просто пожирает изнутри. Как можно было, получив огромный багаж доверия после "Дурака", просрать его и обмануть себя по принципу "одной жопой на двух стульях?" "И жанровое и коммерческое, и осмысленное. Ударю по всем фронтам". Ударил… себе же по тестикулам. Наивный мудила… Нужно было снимать честное, грязное, дешевое кино на коленке, как "Майор", для думающей аудитории центральных городов, не заигрывая с публикой, которая на последние гроши просто хочет выдохнуть в конце рабочей недели».

«Теперь совершенно очевидно, что снимать полнометражное кино придется почти за ноль. Никто никогда мне больше таких денег, как на "Завод", не даст», — добавил Быков.

В заключении он извинился перед коллегами по съемке: «Прошу прощения у группы, артистов и партнеров за этот пост, но делать вид, что все в порядке, нет сил. Не в порядке. И виноват в этом я».

В посте режиссер не раскрыл точную сумму затрат на производство киноленты, но намекнул, что они во много раз превосходят выручку. Картина «Завод» вышла в российский прокат 7 февраля. По данным портала «КиноПоиск» 18 февраля кассовые сборы составили меньше 20 миллионов рублей.

Юрий Быков снял фильмы «Майор», «Дурак» и сериалы «Спящие», «Метод». В триллере «Завод» рассказывается история о похищении олигарха работниками предприятия, не получавшими зарплату полгода.