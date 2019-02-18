Актер из «Интернов» получил ранение во время съемок

Российский актёр Дмитрий Митюрич , известный ролью пациента доктора Купитмана в сериале «Интерны», обратился в столичную поликлинику с ранением от выстрела из помпового ружья, сообщает канал «360» со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах

По информации издания, артист поступил в одну из московских поликлиник вечером 17 февраля. Митюрич рассказал, что получил травму на съёмках клипа, где пиротехники просчитались с зарядом и расстоянием выстрела из помпового ружья. В результате медики диагностировали у мужчины термические ожоги газом правого плеча и туловища первой и второй степени.

Информация из медучреждения в обязательном порядке поступила в районный отдел полиции. В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельств ЧП.

Дмитрию Митюричу 52 года. 18 лет отдал служению в рядах вооружённых сил РФ. В 2003 году случайно попал в модельный бизнес. После непродолжительной карьеры на подиуме начал сниматься в отечественных сериалах. В фильмографии актёра значатся работы в многосерийных фильмах «Одинокий Волк», «Дочки-матери», «Стервы», «Высший пилотаж», «Паутина» и др. Наибольшую известность артист получил после участия в сериале «Интерны».