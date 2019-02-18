Виторган перестал спать после разрыва с Собчак и каминг-аута

Актер Максим Виторган после расставания с телеведущей Ксенией Собчак сосредоточился на работе, из-за чего почти перестал спать. Об этом он написал на своей странице в инстаграме.

По его словам, за последние трое суток он спал всего около восьми часов. Как отмечается на сайте kp.ru, причиной недосыпа может являться работа Виторгана над постановкой нового спектакля.

"За последние 72 часа я спал 8-9, — написал Виторган.