Актер Максим Виторган после расставания с телеведущей Ксенией Собчак сосредоточился на работе, из-за чего почти перестал спать. Об этом он написал на своей странице в инстаграме.
По его словам, за последние трое суток он спал всего около восьми часов. Как отмечается на сайте kp.ru, причиной недосыпа может являться работа Виторгана над постановкой нового спектакля.
"За последние 72 часа я спал 8-9, — написал Виторган.
Ранее на странице в инстаграме своего друга, актера Павла Деревянко Виторган признался в нетрадиционной сексуальной ориентации. Позднее Собчак взяла на себя вину за каминг-аут Виторгана.