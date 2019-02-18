Академик РАН высказался о давке на «Поле чудес»

Генеральный директор Национального фонда защиты потребителей и академик РАН Александр Калинин дал оценку видео, на котором участники и зрители программы «Поле чудес» на Первом канале, сломя голову, буквально сметают за несколько минут еду с барабана. Показанная в Сети давка происходит сразу по окончанию передачи.

По мнению Калинина, поведение людей — это безобразие, но они в этом не виноваты.

«Вся вина на тех, кто это организовывал, телеведущий или редакторы. Как можно в целом комментировать такую сомнительную передачу? Передача должна быть закрыта", — заявил академик в комментарии изданию Nation News.

В продолжении темы Калинин отметил, что ведущий программы Леонид Якубович давно уже должен был выйти на пенсию.

Ранее News.ru писал о том, что в Сети появилось видео, на котором гости капитал-шоу «Поле чудес» разбирают угощения после окончания съемок. На съемках началась давка, так как многие хотели забрать как можно больше угощений и даже припасли для этого специальные огромные пакеты.