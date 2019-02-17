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Муж Собчак пожаловался на хроническое недосыпание 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: РИА Новости
Супруг телеведущей работает над новой пьесой.
Максим Виторган сейчас колесит по российским городам и весям со спектаклем «Квартета И» «В Бореньке чего-то нет». Несмотря на плотный график, актер, ко всему прочему, пишет пьесу «В городе Лжедмитрове». Сейчас работа движется к завершению, однако все идет не так гладко, как хотелось бы супругу Ксении Собчак. На своей страничке в соцсети актер пожаловался на хроническое недосыпание.
«За последние 72 часа я спал 8-9. Трижды переписывал финал «В городе Лжедмитрове». И это не финал. Продолжу в самолете: завтра и послезавтра мы в Екатеринбурге играем «В Бореньке чего-то нет». Дай, земля уральская, силушки богатырской в перо мое!», написал Максим, сопроводив пост хэштегом «мука перемелется — премьера будет 20, 21 марта!».
Подписчики высказали мнение, что у актера все получится и его пьеса будет не хуже булгаковских произведений. «Все будет отлично!», «Желаю, чтобы получилось не хуже сатирических пьес Булгакова», «Достоевский, когда писал „Преступление и наказание“, вообще не спал…», «Сложный режим! Но главное, что Вам нравится ваша работа!», «Новой энергии!», «Максим, напишите окончание спектакля, независимо от всего, радостное и счастливое. Так надоела эта чернуха как на ТВ, так и среди власть имущих. Пусть их всех накажут, а честным и порядочным людям заживется на Руси хорошо. Уже так хочется!», написали поклонники.
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Шоу-бизнес , Максим Виторган , Ксения Собчак
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