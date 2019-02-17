«Узнал из интернета»: Башаров о разводе с избитой женой

Башаров узнал о своем разводе из Интернета

Артист Марат Башаров заявил, что узнал о планах избитой им супруги на развод только из интернета. По его словам, находящаяся на отдыхе в Таиланде Елизавета Шевыркова не поставила его в известность о своих намерениях.

Избивший жену актер и телеведущий Марат Башаров заявил, что супруга не рассказывала ему о своем намерении развестись. По словам артиста, обиженная Елизавета Шевыркова на протяжении месяца находится в Таиланде с их сыном Марселем и не делится с мужем планами на дальнейшую жизнь.

«Почему я узнаю о нас из интернета? Ничего не скажешь! Только попрошу эту особу больше не носить фамилию Башарова. Девушка сидит в Таиланде с подружкой и нашим сыном месяц! И решила развестись! Видимо, массаж тайский. А я здесь фигачу и денежки им отсылаю», — написал Башаров в соцсети.

Накануне его супруга Елизавета Шевыркова через инстаграм объявила о планах на развод. Избитая Башаровым женщина раскрыла подробности расставания пары и подтвердила информацию об инциденте в конце прошлого года.

«Сейчас уже нет смысла скрывать. Я ждала, что Марат найдет в себе силы и нужные слова, чтобы прокомментировать эту ситуацию, но он снова делает вид, что ничего не произошло и все хорошо», — написала Шевыркова.

Она добавила, что до последнего надеялась на совесть Башарова, которая позволит ему измениться и стать лучше хотя бы ради их сына Марселя. По словам женщины, ее надежды не оправдались.

«Я верила в человека, верила, что любовь может все изменить, исправить, излечить. Что маленький ребенок сможет повлиять. Но увы», — призналась жена Башарова.

Также она рассказала, что долго не решалась уйти от супруга, потому что старалась не верить слухам о его буйном характере и пьянстве. Но, в то же время, Шевыркова не забыла упомянуть и о хороших моментах, связанных с артистом. Она подчеркнула, что планирует поддерживать с бывшим мужем хорошие отношения и позволять проводить время с сыном.

«Самое большое счастье, которое случилось в моей жизни, это наш сын Марсель. Ради него надеюсь, что мы сохраним хорошие, дружеские отношения», — заключила она.

В комментариях под публикацией в инстаграме многие подписчики встали на защиту женщины, отметив, что она приняла правильное решение уйти от мужа.

«Стыдно должно быть ему, а не вам!», «Лучше сейчас, зачем продолжать терпеть насилие», — написали пользователи соцсети.

Один из подписчиков Шевырковой выразил недоумение по поводу того, что Башаров спокойно разгуливает на свободе после проявления домашнего насилия.

«А почему его никто не может наказать? И в шею гнать со всех каналов! Этот беспредел он творит от безнаказанности!» — выплеснул эмоции пользователь соцсети.

В конце декабря прошлого года брат Елизаветы Федор Шевырков подтвердил, что избиение Башаровым его сестры — не слухи.

Шевырков сообщил, что после полученных побоев женщина была вынуждена прибегнуть к помощи врачей. По данным прессы, жена Башарова всю ночь провела со своей матерью в медицинском учреждении. У Шевырковой был сломан нос, и в травмпункте ей оказали первую помощь.

По словам Федора, артист не в первый наносит травмы своей жене, но предыдущий инцидент семья предпочла не афишировать в надежде на то, что Башаров одумается и больше так не поступит. Шевырков рассказал, что первый случай произошел еще в 2017 году, когда Шевыркова обратилась в больницу с травмой руки.

«Всегда пыталась скрыть побои даже от нас. Ведь это происходит уже не в первый раз. В прошлом году Башаров сильно повредил ей палец. Тогда она оказалась на больничной койке почти с грудничком на руках. А сейчас все намного хуже — закрытый перелом носа. И снова на глазах у ребенка!» — поведал Шевырков.