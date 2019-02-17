Меладзе пожаловался на дороговизну клубники в феврале

Певца разочаровал десерт, предлагаемый в одном из кафе.

Валерий Меладзе стал посетителем одного из кафе, где в качестве десерта выбрал клубнику. Однако поданная ему ягода разочаровала певца из-за несоответствия цены и качества. У себя на страничке в соцсети он опубликовал фото с десертом и пожаловался на дороговизну клубники в феврале.

«Клубника, которая могла бы попасть в книгу рекордов Гиннеса, как самая дорогая клубника в мире! По приблизительным подсчетам ее наценка, по сравнению с дорогим супермаркетом, 20 раз! Нет предела… Не просите адрес кафе, я Вам не скажу. Там невкусная клубника», — написал он, сопроводив пост «смайликом».

Пользователи посочувствовали своему кумиру и предположили, что стоимость ягоды может достигать 1800 рублей. «К сожалению, я ничему не удивлена, Валерий Шотаевич. Люди в наше время (в России, что печально), не думают о качестве, имея лишь желание наживаться. Я бы советовала завести отдельную страницу, куда все могли бы скидывать подобные фото с хештегами и названиями подобных заведений; пускай их хозяевам будет стыдно. А у меня вопрос к вам. Будь эта клубника безумно вкусная, вы бы взяли еще порцию за данную цену?», — поинтересовалась у артиста одна из поклонниц.

Стоит отметить, что Меладзе пока не ответил на ее вопрос. Зато интернет-детективы вычислили, что кафе, о котором говорил исполнитель, находится в одном из московских аэропортов.