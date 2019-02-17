«Убогий шпагат» и вранье: новый конфликт Волочковой и Собчак

Балерина Анастасия Волочкова сделала скандальные заявление о телеведущей Ксении Собчак . По словам танцовщицы, журналистка уже 15 лет пытается привлечь к себе внимание за счет медийных лиц и участия в различных конфликтах.

Известная балерина Анастасия Волочкова сделала скандальное заявление о телеведущей и бывшем кандидате в президенты России Ксении Собчак. Это произошло после обсуждения журналисткой танцовщицы в эфире одного из федеральных каналов.

Волочкова рассказала, что Собчак любит участвовать в конфликтах и на протяжении всей карьеры стремится поднять свой рейтинг за счет взаимодействия с медийными лицами. Также бывшая прима Большого театра отметила, что телеведущая «убого» садится на шпагат. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

«Ей этот шпагат не дает покоя, как и вся моя карьера балетная», — заявила Волочкова.

Она отметила, что в детстве Собчак мечтала стать балериной и, вероятно, недружелюбное отношение с ее стороны можно объяснить завистью.

«Ксения Собчак и ее семья были зрителями на моих спектаклях («Дон Кихот», «Лебединое озеро», «Жизель») в Мариинском театре. Они всегда сидели в первом ряду партера. Я знаю, что Ксения хотела стать балериной, но не стала», — рассказывала балерина ранее.

По ее словам, телеведущая солгала, сказав на шоу о том, что именно она помогала Волочковой ориентироваться в Москве (обе девушки родом из Санкт-Петербурга — «Газета.Ru» ). Балерина рассказала, что она переехала в столицу раньше, и мать Собчак Людмила Нарусова попросила ее помочь дочери там адаптироваться.

«Она сказала: «Настя, Ксюша только попала в Москву. Она любит тусоваться. Помоги ей, пожалуйста. Отдавай ей свои пригласительные на мероприятия, если они тебе не нужны!» И Людмила Борисовна попросила меня брать Ксюшу на светские рауты, чтобы ее «засветить», — вспомнила Волочкова.

Также она заявила, что обвинение в уводе у Собчак жениха — ложь.

По словам танцовщицы, много лет назад мать Собчак попросила спасти дочь от неприятного ей мужчины — в тот момент телеведущая встречалась с новым молодым человеком. Нарусова предложила эффектной красавице Волочковой инсценировать свидание с бывшим Собчак, чтобы вызвать у девушки ревность и спровоцировать воссоединение пары.

Для Анастасии Волочковой скандалы и объяснения своей точки зрения через инстаграм — не редкость. Недавно балерина рассказала о том, что она написала заявление в полицию на своего бывшего гражданского мужа Игоря Вдовина — по словам знаменитости, он задолжал ей 67 млн рублей плюс еще $500 тыс. отдельно. Известно, что супруги прожили вместе около 5 лет и имеют дочь Ариадну.

Танцовщица назвала Вдовина мошенником, который обманным путем побудил ее инвестировать крупную сумму в строительство элитного жилого комплекса в Астрахани, где ей якобы принадлежат 22 квартиры. Представитель Вдовина Вадим Шибинский рассказал, что застройщиком жилого комплекса «Алые Паруса», о котором идет речь, является компания «Городской курорт Астрахань». Об этом сообщает РБК.

Шибинский также подчеркнул, что здание было сдано и введено в эксплуатацию, а все зарегистрированные на имя звезды квартиры могут ей использоваться. Претензии Волочковой он назвал необоснованными.

«Правоохранительные органы проведут проверку и в порядке ст. 144–145 УПК Российской Федерации вынесут процессуальное решение», — сказал Шибинский.

При этом в самой компании не стали отвечать на вопросы, связанные с обвинениями.

В прошлом году бывший водитель Волочковой рассказал о том, что ее состояние оценивается в 244 млн рублей. Тогда же он упоминал о том, что звезда имеет 22 квартиры в Астрахани.

Официальный представитель балерины подтвердил наличие у нее квартиры и дома в Москве, а также жилья в Санкт-Петербурге, однако уточнил, что недвижимость в Астрахани является составляющей бизнес-проекта ее бывшего супруга.

«Что же касается квартир в Астрахани, то это бизнес-проект бывшего мужа Волочковой Игоря Вдовина. Анастасия дала ему взаймы $3 млн, и теперь этими квартирами он пытается погасить долг. Но Волочковой они не нужны, она отказывается от них и просит вернуть деньги», — сказал он «Дни.ру».

Представитель артистки подчеркнул, что он никогда не видел документы на жилплощадь, о которой идет речь.