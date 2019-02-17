Бари Алибасов рассказал, кому достанется его наследство

Знаменитый композитор Бари Алибасов рассказал о том, как задумался над завещанием и кому достанется его наследство.

Алибасов рассказал, что несколько лет назад получил серьезную травму. Во время концерта с группой «На-на» в Ярославле он совершил неудачный прыжок и у него «слетел» опорный позвонок. «Врачи говорили, что жить мне осталось полтора-два года» — вспоминает продюсер.

К счастью, Бари удалось поправить здоровье. Но именно после этого инцидента он задумался над тем, что бы написать завещание.

«Лучше это сделать заблаговременно. Мне есть, что завещать. Надо заботиться о тех, кто тебе дорог» — делится он своими мыслями.

Завещать и вправду есть, что. В число имущества входит квартира в центре Москвы, стоимость которой составляет 130 миллионов рублей. Основной отличительной особенностью жилья, площадью 220 квадратных метров, являются санузлы с золотыми унитазами.

Согласно завещанию, квартира достанется сыну Алибасова. И не только она.

«Все, что я заработал непосильным трудом, достанется сыну. Все, что касается музыки — Владимиру Политову, Вячеславу Жеребкину из группы «На-на» — заявил композитор.