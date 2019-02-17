Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал новое стихотворение, посвящённое разводу актёра Марата Башарова и Елизаветы Шевырковой.
«Широко живут здесь люди,
Жён дубасят, водку пьют,
И тем самым, без прелюдий,
Местный создают уют.
Наш родной, неповторимый,
Третий, по подсчётам, Рим», — написал музыкант.
Он отметил, что никто не виноват в той обстановке, которая сложилась в семье Башарова, так как тот «народный артист, вот и всё».
Как писал News.ru, ранее жена актёра Елизавета Шевыркова сообщила, что уходит от мужа. По её словам, она долго не решалась на такой шаг: не хватало душевных сил.
В конце декабря она стала жертвой рукоприкладства: Марат Башаров избил её и сломал нос. По словам брата Елизаветы, она неоднократно становилась объектом агрессии со стороны супруга.