Певец Женя Белоусов был свидетелем убийства Игоря Талькова

Близкие скончавшегося певца Жени Белоусова впервые заявили о том, что артист видел убийцу певца Игоря Талькова . Об этом они сообщили на канале "Россия 1".

По словам друга певца композитора Сергея Шустицкого, гримерка Белоусова была недалеко от места убийства Талькова.

"Однажды в поезде Женя встретился с Игорем Малаховым, который проходил по этому делу. И тот спросил его: "Кто же все-таки убил?". Женя сказал: "Как кто? Ты", — рассказал Шустицкий.

Также он добавил, что Белоусов не рассказывал об этом, потому что его "никто не спрашивал".