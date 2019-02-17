Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Певец Женя Белоусов был свидетелем убийства Игоря Талькова 

Газета.Ru 54 минуты назад
Фото: globallookpress.com
Близкие скончавшегося певца Жени Белоусова впервые заявили о том, что артист видел убийцу певца Игоря Талькова. Об этом они сообщили на канале "Россия 1".
По словам друга певца композитора Сергея Шустицкого, гримерка Белоусова была недалеко от места убийства Талькова.
"Однажды в поезде Женя встретился с Игорем Малаховым, который проходил по этому делу. И тот спросил его: "Кто же все-таки убил?". Женя сказал: "Как кто? Ты", — рассказал Шустицкий.
Также он добавил, что Белоусов не рассказывал об этом, потому что его "никто не спрашивал".
Отмечается, что эту информацию также подтвердила жена Белоусова и его близкий друг Андрей Соколов. Друг подчеркнул, что Белоусов знал убийцу, но никогда не называл имен.
Газета.Ru: последние новости
Волочкова сделала скандальное признание о Собчак Виктория Боня рассказала о своей вине в смерти брата С новыми обвинениями в адрес Друзя выступил главред "Кто хочет стать миллионером?"
Шоу-бизнес , Андрей Соколов , Игорь Тальков , Игорь Малахов
Читайте также
Видео
На мэра Иванова совершено нападение
Криминал Происшествия
Муж Скабеевой промолчал в эфире украинского канала
Общество
Появилось видео обрушения в университете Петербурга
Происшествия Образование
Перевал Дятлова: ученые разгадали тайну века
Наука и техника Статьи
Бурда высказался об отстранении Друзя
Общество
Путин высказался о полученной травме
Политика
Бывший боец ММА избил московского чиновника
Происшествия Криминал
«Извинитесь перед Украиной»: Порошенко удивил журналистов
В мире Статьи
Закат «Что? Где? Когда?»: Ургант высмеял Друзя
Шоу-бизнес Статьи
Сестра Бориса Джонсона разделась в прямом эфире
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение